Ufficiale, l'Arsenal annuncia la rescissione di Mkhitaryan. L'armeno passa a titolo definitivo alla Roma: "Amo questo club e questa città"

Como noto ormai da mesi, Henrix Mkhitaryan è a tutti gli effetti un calciatore della Roma. A darne l'ufficialità ora è anche l'Arsenal, che attraverso un comunicato ha annunciato la rescissione dell'ex Gunners e il suo passaggio alla Roma: "Henrikh Mkhitaryan è passato all’AS Roma in Serie A in modo permanente. Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo. Tutti all’Arsenal ringraziano Micki per il suo contributo alla società e gli fanno i migliori auguri per il suo futuro con la Roma”.

(arsenal.com)

Dopo la rescissione del contratto con l’Arsenal e l'ufficialità del passaggio alla Roma, Mkhitaryan ha lasciato delle dichiarazioni in merito attraverso un post su Instagram. Ecco le sue parole:

“Sono lieto di annunciare che sono entrato definitivamente a far parte dei giallorossi. Innanzitutto, vorrei ringraziare l’Arsenal, il suo personale e i milioni di gunners, tutti coloro che mi hanno supportato nell’ultimo anno e mezzo. Un ringraziamento speciale va ad Arsene Wenger per avermi portato al club e per la sua fiducia in me. Ora la preparazione inizia con la mia nuova sfida e il mio secondo anno in Serie A. Amo la città di Roma, amo questo club e porto i tifosi nel mio cuore. Darò tutto il mio impegno per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi”.