Trigoria, oggi nuovo giro di tamponi per i giocatori. Alle 17 previsti i risultati

Dopo che nei giorni precedenti dai test per il Covid-19 erano risultati positivi tre giocatori della Roma, Kluivert, Bruno Peres e Carles Perez, i giallorossi hanno scelto di annullare gli allenamenti della giornata di oggi e richiamare i giocatori per far effettuare un secondo giro di tamponi. Come riportato dall'emittente satellitare, il risultato dei test dovrebbe arrivare intorno alle 17:00, così da poter dare modo alla società di organizzare le prossime giornate per la ripresa degli allenamenti.

(Sky Sport)