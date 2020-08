Tra finanza e mercato: i Friedkin disegnano la Roma

Ieri il Ceo Guido Fienga ha incontrato a Londra Ryan Friedkin, figlio del venticinquesimo presidente giallorosso Dan e punto di riferimento della nuova proprietà nella Capitale. Un vertice importante per stabilire le future strategie del

Argomento trattato non solo il mercato che verrà ma, le operazioni finanziarie che devono essere completate per consentire il passaggio di proprietà. In primis fissata la prima assemblea degli azionisti per il 29 o 30 settembre (prima e seconda convocazione), ora occorrono le fideiussioni per l’iscrizione e la definizione di tutti i dettagli tecnici per completare la ricapitalizzazione e l’Opa. Intanto i Friedkin sono attesi a Roma a settembre. Sul fronte mercato i giallorossi restano vincolati dalle cessioni. In questo senso si registra l’interesse dell’Everton per Florenzi. Filtra ottimismo per Smalling che sarebbe pronto a far valere la sua volontà di restare giallorosso con il Manchester United.

(Gasport)