Totti, ecco il primo 'acquisto' in A: l'ex giallorosso Caprari entra nella CT10. Nel mirino anche la procura di Zielinski

Dopo diversi giovani di prospettiva, Francesco Totti punta alla Serie A per la sua nuova carriera da procuratore e nella sua scuderia entrerà presto un giocatore della massima serie. Il primo 'acquisto' della CT10, società di consulenza sportiva dell'ex capitano della Roma, sarà un suo ex compagno di squadra: si tratta di Gianluca Caprari, ex Primavera giallorosso e ora alla Sampdoria. Il centrocampista ufficializzerà a giorni il suo divorzio dal Reset Group di Davide Lippi.

Non sarà l'ultimo obiettivo nella massima serie di Totti: nel mirino c'è anche Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli (che nei giorni scorsi ha incontrato lo stesso Totti a pranzo, in occasione della sua visita a Castel Volturno), stando agli ultimi rumors, potrebbe presto cambiare procuratore e affidarsi all'ex numero 10 giallorosso. In ballo c'è il suo rinnovo di contratto con il club azzurro, con cui le trattative sono in stallo da settimane.

(sportitalia)