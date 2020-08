Dopo le immagini pubblicate dalla rivista “Gente”, che mostravano la figlia di Francesco Totti, Chanel, in costume da bagno, l'ex capitano giallorosso ha deciso di replicare con toni duri attraverso il suo profilo Instagram: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne, senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti“.