Roma, lo striscione dei tifosi per Friedkin: "Vinciamo il trofeo più bello, il nostro stemma" (FOTO)

Parte della tifoseria giallorossa con l'arrivo del nuovo presidente della Roma, Dan Friedkin, ha iniziato a chiedere al nuovo proprietario di ritornare ad avere il vecchio stemma, che è stato sostituito da quello attualmente in uso durante l'era Pallotta. In uno striscione apparso a Via Piccolomini, vicino San Pietro, è possibile leggere il seguente messaggio: "Mr. Friedkin vinciamo il trofeo più bello! Il nostro stemma...". A oggi dalla società non è arrivato nessun tipo di risposta, ma non per questo i tifosi sembrano volersi arrendere e continueranno a cercare di far sentire la propria voce.