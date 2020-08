Roma, giovedì prossimo esami per il gruppo

La Roma ha dato appuntamento alla prima squadra giovedì prossimo a Trigoria: il 27 agosto parte la nuova stagione, a meno di 3 settimane dalla conclusione della vecchia.

Il 27 sarà il giorno il giorno dedicato ai tamponi. Lo staff tecnico e circa 30 giocatori si dovranno subito sottoporre all’esame proprio nel centro sportivo Fulvio Bernardini, come è già accaduto nel post lockdown in cui la Roma si è allenata per concludere il campionato. Ieri è stato trovato positivo al Covid Antonio Mirante e a Trigoria, quindi, l’attenzione è massima per il rientro dei calciatori dalle vacanze. Il giorno successivo, 28 agosto, la squadra scenderà in campo per il primo allenamento della stagione. Poi, però, il gruppo si dimezzerà: dal 29 agosto i nazionali non saranno più a disposizione di Fonseca per un paio di settimane.

(Il Messaggero)