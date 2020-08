Roma, fissata la prima amichevole precampionato: il 5 settembre a Trigoria arriva il Benevento

La Roma, in attesa di conoscere il giorno esatto in cui potrà riaprire le porte di Trigoria per far allenare la propria rosa, ha già organizzato un'amichevole in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Benevento, che il prossimo anno giocherà in Serie A, la squadra di Fonseca sarà impegnata in un testa match il 5 settembre a Trigoria alle 18 proprio contro gli uomini di Inzaghi. Finalmente i tifosi potranno rivedere la squadra scendere in campo, anche se solo per un'amichevole. Di seguito la lista delle partite non ufficiale a cui prenderà parte il Benevento, tra cui quella con la Roma.

SC IMST-BENEVENTO CALCIO 24 agosto 2020, ore 18, IMST;

SHALKE 04-BENEVENTO CALCIO 28 agosto 2020, ore 16, IMST;

ROMA-BENEVENTO CALCIO 5 settembre 2020, ore 18, TRIGORIA;

BENEVENTO CALCIO-REGGINA 12 settembre 2020, ore 19, Stadio "C. VIGORITO".

(beneventocalcio.club)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE