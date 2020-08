Quote, gelo Roma-Fonseca: per i bookmaker sale l'opzione Sarri

Doveva essere il punto fermo della nuova Roma, ma oggi il futuro di Paulo Fonseca non è più così scontato. Il tecnico giallorosso non è stato ancora formalmente confermato dalla nuova proprietà e attende il confronto con Dan Friedkin per fare il punto sulla prossima stagione. Un’incertezza che non piace all’allenatore e che apre scenari nuovi anche nelle previsioni dei bookmaker. Gli analisti Snai, per ora, sono ottimisti sulla felice soluzione dell’intrigo, tanto da confermare Fonseca a 1,10 entro il 15 settembre; alle sue spalle, tuttavia, spiega agipronews, si fa più pressante l’ombra di Maurizio Sarri, già salito alla ribalta nelle scorse settimane e ora prima alternativa al portoghese, a 4,50. Piace anche Mauricio Pochettino: il nome dell’ex Tottenham era stato fatto dopo l’uscita dall’Europa League e ora vale 7,50, mentre il ritorno di Luciano Spalletti sarebbe un colpo di scena a 10,00. Più lontane le opzioni Allegri e Conte, in quota a 15,00 e 18,00, così come l’idea De Zerbi, a 25,00. In lista anche la scelta "di cuore" degli ex capitani, De Rossi e Totti, lontani però a 20,00 e 33,00.

(Agipro)