Mirante positivo. La Serie A trema

Continuano ad agitare Trigoria i casi di Covid-19. Dopo i due positivi nella rosa della Primavera di Alberto De Rossi, Chierico e Tomassini, arriva anche il tampone positivo per un membro della prima squadra, in modo particolare per Antonio Mirante. Anche lui, come i suoi due colleghi più giovani, era rientrato di recente da un periodo di vacanze in Sardegna. Test rapido, questa volta negativo, per il capitano della Roma Edin Dzeko. Il bosniaco, di rientro dalla Croazia, è stato sottoposto al controllo obbligatorio all’aeroporto di Fiumicino. Giovedì a Trigoria Paulo Fonseca ritroverà la sua squadra, escluso l’estremo difensore, con il centro sportivo che è stato già sanificato.

(Il Messaggero)