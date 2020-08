La Supercoppa Europea si giocherà con il pubblico: la Puskas Arena sarà riempita al 30% della capienza

La UEFA ha annunciato che la finale di Supercoppa Europea, che andrà in scena il 24 settembre a Budapest e vedrà scontrarsi Bayern Monaco e Siviglia, si giocherà a porte aperte. Lo stadio scelto per l'occasione, la Puskas Arena, sarà riempita al 30% della propria capienza. "Il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato oggi che la Supercoppa Europea si giocherà con un numero ridotto di spettatori, in particolare il 30% della capienza totale del Stadio Puskas Arena. Tutte le altre partite UEFA continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso, come inizialmente deciso dal Comitato Esecutivo UEFA il 9 luglio".

Le parole del presidente Ceferin: "È stato importante dimostrare che il calcio può continuare in tempi difficili, ma senza tifosi il calcio ha perso un po' del suo fascino. Speriamo di poter utilizzare la Supercoppa UEFA di Budapest come partita pilota per iniziare a vedere il ritorno dei tifosi alle nostre partite. Stiamo lavorando a stretto contatto con la Federazione Ungherese e col suo governo per attuare misure che garantiscano la salute di tutti coloro che assistono e partecipano alla partita. Non correremo rischi per la sicurezza delle persone".