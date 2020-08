La Roma e il nodo legato al direttore sportivo: Ryan Friedkin e Fienga guideranno il mercato giallorosso

La Roma si prepara ad accogliere il suo nuovo presidente, Dan Friedkin che nella giornata di domani firmerà gli ultimi documenti necessari per il closing. Uno dei nodi che la nuova proprietà dovrà sciogliere è quello relativo al direttore sportivo che, secondo quanto riportato dal profilo Twitter di John Solano, potrebbe non essere nominato, e il mercato di settembre potrebbe essere gestito da Ryan Friedkin e dal CEO Guido Fienga. Questo il messaggio del tweet: "Non sarà subito nominato un nuovo DS, Ryan Friedkin e Fienga guideranno il mercato della Roma a breve termine"

