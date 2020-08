Inter: grave incidente per il preparatore dei portieri Bonaiuti. Il messaggio della Roma: "Forza Adriano, non mollare"

Grave incidente per Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell'Inter con un lungo trascorso nella Roma dal 2005 al 2009. Il 53enne, stando a quanto finora appreso, si sarebbe scontrato con la parte posteriore di un'automobile mentre si allenava in bicicletta. Attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona. È arrivato prontamente il messaggio di vicinanza della Roma: "Forza Adriano, non mollare"

Forza Adriano, non mollare! — AS Roma (@OfficialASRoma) August 24, 2020