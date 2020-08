FOTO - Vecchio stemma: affissi alcuni manifesti che ne invocano il ritorno

Da quasi 10 anni ormai è diventata l'ossessione di molti tifosi della Roma, che non si riconoscono nel simbolo scelto dalla vecchia proprietà per rappresentare il club. Per questo nella notte in città sono comparsi alcuni manifesti che invitano Dan Friedkin - nuovo presidente giallorosso - a cambiare nuovamente lo stemma della società, riutilizzando lo storico acronimo ASR. Questo stampato sui manifesti: "Nuova presidenza, richiediamo lo stemma d'appartenenza!"