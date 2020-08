FOTO - Totti, altro colpo della CT10: il giallorosso Almaviva nella scuderia dell'ex numero dieci

La CT10 Management ha messo a segno un nuovo colpo. Mattia Almaviva, giocatore della Roma Under 14, ha infatti firmato per la società gestita da Francesco Totti, storico capitano della formazione giallorossa. Il giovane è il ragazzo a cui il giorno del proprio ritiro lo storico capitano consegnò la propria fascia. Per presentare il giocatore è stato fatto un post sul profilo Instagram ufficiale della CT10. Questo il messaggio: "Siamo felici di presentarvi Mattia Almaviva giocatore della ASRoma Under 14. Un grande in bocca per il futuro dalla famiglia IT Scouting".