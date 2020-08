FIGC, Gravina: "Chiediamo flessibilità sui tamponi. Pubblico negli stadi? Supercoppa un esperimento importante"

A margine del Consiglio Federale riunitosi in data odierna per ratificare le date dell'imminente stagione calcistica, è intervenuto ai microfoni del portale specializzato Gabriele Gravina, Presidente della Figc. Il numero 1 della Federcalcio ha commentato le decisioni prese in Consiglio e fatto riferimento alla possibilità di rivedere il pubblico negli stadi. Questo uno stralcio delle sue parole:

"Abbiamo presentato la nostra proposta al Comitato tecnico-scientifico. Siamo in attesa di riscontri. Abbiamo chiesto una limitazione dei tamponi, sempre col principio del massimo rispetto per la salute, ma chiediamo una maggiore flessibilità. Poi c’è il tema dell’ingresso negli stadi: c’è stato già qualche esperimento che ha portato risultati straordinari dal punto di vista della disciplina. Ci aspettiamo anche questo esperimento di settembre, a Budapest, per la Supercoppa e quello sarà un esperimento importante".

(tmw.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE