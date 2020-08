Dzeko e il messaggio per gli operatori sanitari del Lazio: "Grazie" (FOTO)

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è rientrato nella Capitale dopo aver trascorso fuori dal paese le proprie vacanze. Il giocatore, come tutti i passeggeri dei voli atterrati allo scalo di Fiumicino provenienti da Paesi oggetto dell’ordinanza del Ministero, è stato sottoposto al test per verificare la positività al Covid. Una volta terminato l'esame chiunque può lasciare un messaggio agli operatori sanitari che si stanno dando da fare per garantire questo servizio, così anche l'attaccante giallorosso ha voluto scrivere il proprio pensiero: "Sempre un piacere essere in Aeroporto di Roma. Grazie".

#CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘DOPO TEST IN AEROPORTO DA VIAGGIATORI DECINE MESSAGGI DI APPREZZAMENTO PER I NOSTRI OPERATORI SANITARI’

UNA DEDICA SPECIALE DAL CALCIATORE DELL’AS ROMA EDIN DZEKO DOPO IL TEST https://t.co/zaUmHY80Uk pic.twitter.com/ppnmLzqaES — Salute Lazio (@SaluteLazio) August 19, 2020