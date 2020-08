Dal Pino: "Friedkin carismatico, farà bene al nostro calcio"

THE ATHLETIC - Al sito sportivo ha rilasciato un'intervista Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, in cui tra in tanti temi affrontati ha accolto nel calcio italiano Dan Friedkin, neo proprietario della Roma: "Colgo l’occasione per dare il benvenuto a Dan Friedkin, una persona carismatica, un grande imprenditore, che sono certo farà del bene al nostro calcio".