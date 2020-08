Covid: Pogba positivo. Salta la convocazione in Nazionale

Didier Deschamps, ct della Francia, ha diramato la lista dei convocati per i primi impegni della nazionale campione del mondo in questa stagione, il 5 settembre contro la Svezia e l'8 contro la Croazia. Tra i giocatori selezionati non c'è Paul Pogba: il centrocampista del Manchester United è infatti risultato positivo al tampone per il Covid e sarà costretto ad osservare il periodo di quarantena.