Coronavirus: un giocatore positivo nel Benevento

Dopo i contagi riscontrati in altri club, come Roma, Napoli, Sassuolo, Torino e Cagliari, anche il Benevento, neo promosso in Serie A, ha comunicato un caso positivo al Coronavirus, senza rivelare il nome del giocatore. "Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra - si legge nella nota ufficiale - . Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali".

(beneventocalcio.club)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE