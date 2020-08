Un altro caso di positività al Coronavirus nel mondo del calcio. Stavolta si tratta di un calciatore del Brescia, sottopostosi al test dopo il rientro dalle vacanze in Sardegna. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa - la notizia non è infatti ancora stata ufficializzata dal club - il calciatore sarebbe stato in contatto durante le ferie con altri compagni di squadra. Gli stessi verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

(ansa)