Coronavirus: positivi anche Pulgar e Ghidotti della Fiorentina. 3 casi nella Spal

Sono tre, invece, i casi nella Spal, retrocessa in Serie B: "SPAL srl comunica che in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della Prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19.

Come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie".

(spalferrara.it)

