Coronavirus, cancellato il camp della Roma in Olanda. Fonseca: "Ci dispiace tanto" (VIDEO)

A causa dell'aumento dei contagi da Coronavirus, è stato annullato il camp organizzato dalla Roma presso il centro sportivo della società SteDoCo di Hoornaar, in Olanda. Lo stage si sarebbe dovuto svolgere dal 18 al 21 agosto, dedicato ai giovani calciatori olandesi dai 6 ai 13 anni, i quali i sarebbero dovuti allenare con alcuni allenatori del club giallorosso. Fonseca ha mandato un videomessaggio ai piccoli giocatori e alle loro famiglie: “Mi dispiace molto non poter venire da voi quest’estate. Non vedevamo l’ora di essere a Hoornaar e vedervi allenare con i nostri allenatori. Speriamo di vedervi presto in campo. Restate al sicuro, forza Roma”.

