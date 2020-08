Venerdì alle 19 Marsiglia-Saint Etienne avrebbe dovuto aprire la Ligue 1 2020/21, ma non sarà così: la gara sarà rinviata per Covid-19. A dare la notizia è RMC Sport, a seguito dell'annuncio dello stesso Marsiglia di avere dei casi di coronavirus in campo: l'OM ha infatti comunicato che il nuovo giro di tamponi non ha evidenziato nuovi positivi, ma ha confermato i tre casi sospetti annunciati domenica (che si aggiungono a un altro individuato qualche giorno prima).

(RMC Sport)