Calciomercato Roma: il Potenza ufficializza l'acquisto di Nigro (FOTO)

Giovane in uscita per la Roma. Il Primavera Michael Gennaro Nigro, infatti, si trasferisce al Potenza. Il centrocampista italo-statunitense, classe 2000 giocherà dunque in Serie C nella prossima stagione. A ufficializzare il passaggio in Basilicata dell'ex giallorosso è stato proprio il Potenza Calcio sulla sua pagina Facebook.