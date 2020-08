Il presidente del Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Impacto Córdoba in cui, tra le altre cose, ha parlato anche di Daniele De Rossi e del suo addio agli Xeneizes. Queste le sue parole: "Gli parliamo settimanalmente. È innamorato dell’Argentina ed è partito per un problema familiare, non perché ha avuto problemi al Boca. È un grande uomo. È contento che siamo diventati campioni, non può venire a trovarci a causa della pandemia".

