Ancora dubbi per il trasferimento di Smalling alla Roma?

La finestra dei trasferimenti di quest’anno è stata ricca di entusiasmo e sorprese per

molti dei nostri giocatori preferiti, dopo la ripresa degli eventi calcistici a livello

internazionale. Molti dei passaggi avvenuti erano piuttosto scontati; uno che senza

dubbio è stato al centro dell’attenzione di molti tifosi è quello che vede protagonista il

difensore centrale Chris Smalling. Ci sono ancora dubbi sulla sua possibile partenza

definitiva dal Manchester United, anche se alcuni sono convinti che la chiusura della

trattativa sia ora a rischio.

Nell’ultimo campionato, il giocatore trentunenne ha indossato la maglia della Roma in

Serie A, squadra alla quale era approdato in prestito e con cui ha ottenuto buoni

risultati: 30 presenze, 3 gol e 2 assist. È sicuramente riuscito a fare meglio di quanto

fatto vedere in alcune occasioni all’Old Trafford, tanto che la Roma aveva già cercato

di trattenerlo fino alla conclusione della stagione di Europa League, senza però

riuscire a estendere il prestito del giocatore.

A Smalling rimangono ancora due anni di contratto, un accordo da 130.000 sterline a

settimana di cui la Roma si è fatta carico per gran parte della sua permanenza in

Italia. Il club giallorosso si è mostrato interessato a chiudere per il passaggio definitivo

del giocatore, ma toccava allo United sparare il prezzo. E lo ha fatto. Si dice che il

club inglese abbia richiesto il pagamento di 20 milioni di sterline per il giocatore, con

qualcuno che ha commentato che si tratta di una cifra un pochino troppo alta per un

giocatore di 31 anni. Smalling ha sicuramente fatto bene durante il suo primo anno in

maglia giallorossa, ma rimangono i dubbi su quante stagioni ancora gli rimangano e se, nel lungo periodo, una somma così elevata verrà ripagata dai risultati. Ma urge una

rapida decisione sulla chiusura dell’accordo: sembra che il giocatore interessi anche i

rivali dell’Inter, mentre Ole Gunnar Solskjær ha affermato che il difensore centrale

potrebbe ancora rientrare nei piani del club inglese. Lo stesso Smalling sembra essere

interessato al trasferimento, tanto da essere disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di

firmare l’accordo definitivo.

Se il passaggio andrà a buon fine, Smalling si unirà al sempre più numeroso elenco i

giocatori che hanno lasciato l’Old Trafford per approdare in una squadra italiana. Altri

esempi? Romelu Lukaku e Alexis Sánchez, arrivati all’Inter la scorsa estate e subito

raggiunti dall’ex compagno di squadra Ashley Young a gennaio. Di lavoro da fare ce

n’è ancora tanto, ma la sensazione è che la proposta presentata non lasci molto

spazio alle trattative. Sembra piuttosto una situazione di “prendere o lasciare”, a cui si

aggiungono le pressioni di cui abbiamo già parlato che spingono per una decisione

rapida. Se non verrà presto trovato un accordo adeguato tra entrambe le parti, il

trasferimento definitivo del giocatore alla Roma potrebbe essere a rischio.

Questi movimenti più o meno attesi potrebbero portare buone notizie almeno per gli

scommettitori, dopo un inizio dell’anno piuttosto in sordina. La stagione 2020/21 si

prospetta essere molto più entusiasmante: il calcio d’inizio è fissato per settembre, poi

un fitto calendario ci accompagnerà fino a maggio, e il campionato verrà poi

rapidamente seguito dall’Europeo, com’è noto già rinviato all’anno prossimo. I tifosi

non vedono l’ora di potersi accaparrare qualche guadagno extra con le scommesse

sportive, che torneranno a fare la loro parte grazie alla ripresa dei grandi eventi

sportivi. Con lo scorso campionato ormai concluso, la sensazione è quella di essere

tornati a una situazione simile a quella del lockdown, fatta di cancellazioni e rinvii: i

tifosi stanno infatti rivolgendo la loro attenzione a nuove forme di gioco, e i casinò

online vedranno probabilmente un’impennata nel numero dei giocatori molto simile a

quella già verificata durante il lockdown e in seguito alla cancellazione degli eventi

sportivi. Molti di questi siti metteranno a disposizione le slot machine, che rimangono

uno dei giochi più apprezzati. L’offerta include giochi gratuiti e con soldi reali, oltre a

bonus e offerte per i giocatori nuovi e abituali. È un trend che ha buone probabilità di

continuare, almeno fino a quando molti appassionati torneranno a dedicarsi alle

scommesse sportive una volta battuto il calcio d’inizio della prossima stagione.

Con la chiusura della finestra dei trasferimenti prevista per il 5 ottobre, sapremo

presto quale sarà il destino di Smalling, e anche le altre nuove trattative di mercato

presto inizieranno a volgere alla stretta finale. Ci sono circa 8 settimane a

disposizione affinché i vari trasferimenti vengano finalizzati, con un piccolo spazio di

manovra per chiudere le trattative ancora aperte. In ogni caso, il difensore centrale

inglese rimane l’affare in corso più importante per la stagione della Roma, e siamo

certi che molti tifosi giallorossi ne stanno aspettando l’esito a dita incrociate.