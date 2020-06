We Run Together: Papa Francesco mette all'asta anche la maglia della Roma e la fascia di capitano di Totti

Ci sono anche la maglia della Roma in edizione limitata e la fascia di capitano, entrambe autografate da Francesco Totti, tra i cimeli che Papa Francesco ha ricevuto in dono in questi anni e che da lunedì prossimo metterà all'asta sulla piattaforma CharityStars.com. È stato lo stesso Pontefice, nell'udienza dello scorso 20 maggio, a promuovere questa iniziativa benefica, We Run Together, organizzata da Athletica Vaticana, il gruppo sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, il “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio. Dall’8 giugno e per i prossimi due mesi circa chi lo vorrà potrà aggiudicarsi i vari oggetti ed esperienze sportive messe all'asta tra cui, oltre alla maglia e la fascia di Totti, ci sono la bicicletta Specialized personalizzata di Peter Sagan, il body da gara autografato di Filippo Tortu e allenamento e cena con l'atleta a Milano, il costume e la cuffia di Federica Pellegrini autografati, gli scarponi autografati dalla campionessa di sci Sofia Goggia, una visita per due persone alla base logistica di Luna Rossa a Cagliari e la maglia del team autografata da tutto l'equipaggio e molto altro. Il ricavato sarà devoluto al personale sanitario di due ospedali, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia, entrambe strutture che negli scorsi mesi si sono trovate ad affrontare in modo particolare l’emergenza sanitaria da Covid-19. "E' un'iniziativa per aiutare e ringraziare le infermiere, gli infermieri e il personale ospedaliero, che stanno tutti vivendo la loro professione come una vocazione, eroicamente, mettendo a rischio la loro stessa vita per salvare gli altri", è il videomessaggio con cui Papa Francesco ha presentato la campagna di beneficenza.