Uefa, Ceferin: "Play-off e Play-out? Ogni Federazione decida la migliore formula, ma si concluda tutto entro il 2 agosto"

LE PARISIEN - Non importa quale formula verrà applicata dalle varie Federazioni Nazionali per portare a termine il campionato, purché tutto si concluda entro il 2 agosto. È questa la richiesta del presidente dell'Uefa Alksander Ceferin espressa al portale del quotidiano francese, dove si dice inoltre favorevole anche alla soluzione play-off e play-out. "La scelta del formato da adottare nelle competizioni in ciascuno torneo nazionale appartiene alle Federazioni Nazionali, che devono valutare le misure restrittive specifiche per ciascun Paese - le parole del numero uno del massimo organo calcistico continentale - L'unica condizione stabilita dalla UEFA è che le associazioni chiudano i loro campionati entro la scadenza del 2 agosto".

