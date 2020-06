Totti si concentra solo sullo scouting: "Il mio obiettivo è creare giovani talenti e portarli al successo"

WYSCOUT.COM - Aveva appena iniziato il suo nuovo lavoro di scopritore di talenti aprendo le due società di consulenza e assistenza per club e giocatori, la CT10 Management e la IT Scouting quando poi il coronavirus ha bloccato tutto. Adesso Francesco Totti è pronto a cominciare a pieno regime la sua nuova attività e riprendere la ricerca del 'nuovo Totti'. "In questo momento della mia vita sono totalmente concentrato sullo scouting" ha dichiarato l'ex capitano della Roma al blog della piattaforma usata da club, agenti e non solo. "Volevo creare per me una nuova carriera nel mondo del calcio, sfruttando al massimo la mia esperienza, pur rimanendo competitivo". "Durante l'identificazione dei talenti e il processo di valutazione dei giocatori utilizziamo Wyscout - ha rivelato ancora l'ex 10 giallorosso - Se necessario setacciamo l'Europa e il mondo intero. Il mio obiettivo è quello di creare i migliori giovani talenti, fornendo loro guida e assistenza affinché possano avere successo. Sto già tenendo d'occhio i giovani talenti, e cresceranno come ho sempre desiderato crescere".

