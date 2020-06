Spadafora: "Trasmissione delle partite in chiaro? Siamo vicini a trovare un accordo importante" (VIDEO)

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una diretta sul proprio profilo Facebook, in cui, tra le altre cose, ha parlato anche della possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite della Serie A. Questo un estretto: "Diciamo che, grazie ad un bel lavoro che è stato fatto dal mio ufficio, siamo a buon punto. Ovviamente non tutte le partite, a tutte le ore, verranno trasmesse in chiaro, ma siamo vicini a trovare un accordo importante che metta insieme tutto. Non pensate che sia facile. Sky detiene i diritti, i diritti per le partite in chiaro non sono mai stati assegnati a nessuno, poi c’è la Rai, c’è Mediaset, c’è DAZN, anche su questo è una partita complessa, ma ci stiamo riuscendo".