Serie B, Venezia: al quinto ciclo di tamponi trovato un giocatore positivo al Covid-19

La Serie B cerca di lasciarsi alle spalle l'emergenza sanitaria e prova a ripartire per portare a termine la stagione, nella giornata di ieri il Venezia, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che al quinto ciclo di tamponi uno dei giocatori della rosa è stato trovato positivo al Covid-19. La squadra è stata messa in isolamento fiduciario ed è stata sottoposta al sesto ciclo di tamponi, risultati tutti negativi. In giornata il Venezia attende di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organismi competenti, ma la partita di sabato 20 giugno a Trieste contro il Pordenone potrebbe essere a questo punto a rischio.

