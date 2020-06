A 3 settimane dall'inizio della Serie A, la FIGC non sembra transigere sul rispetto del protocollo medico. L'idea della Federazione, infatti, è quella di escludere le squadre che non rispetteranno le linee guida. Una regola che varrà per tutti i campionati professionistici e che dovrà ora essere approvata dal consiglio Federale.

(sportmediaset.it)

