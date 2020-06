Serbia, il derby Partizan-Stella Rossa potrebbe dar vita a un nuovo focolaio

Il derby di Belgrado, che vede scendere in campo Partizan e Stella Rossa, è una delle partite più sentite del campionato serbo. Quest'anno la partita tra le due formazioni è andata in scena a inizio giugno ma, nonostante il lockdown che ha colpito il paese fino a poco tempo prima, è stato possibile disputarla a porte aperte. Proprio questo dato ha fatto molto discutere, visto che 25mila persone si sono ammassate sugli spalti dell'impianto. Proprio in merito a questo un dipendente della Federcalcio serba, che vuole rimanere anonimo, ha spiegato l'accaduto alla tv tedesca T-online.de: «Mi chiamano costantemente, sono bombardato da domande dei media tutto il giorno. Principalmente dai giornali dell'Europa occidentale che ci rimproverano e ci accusano per aver fatto disputare quella partita così. La partita si è giocata in conformità con la decisione del governo serbo». Il timore che serpeggia ora tra le autorità serbe è che il derby di Belgrado si trasformi in un altra Liverpool-Atletico e possa far nuovamente impennare i contagi.

(Adnkronos)