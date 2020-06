Sabatini: "Ilicic è un rammarico, provai a prenderlo ma era fuori dalle nostre possibilità"

In uno speciale dedicato a Ilicic, protagonista di una prima parte di stagione decisamente sopra le righe, Walter Sabatini ha raccontato di quando, da ds della Roma, pensò di vestirlo di giallorosso: "Lo ammetto, è un rammarico. Ci pensammo quando era alla Fiorentina, ma all’epoca era un giocatore, economicamente parlando, fuori dalle nostre possibilità. Peccato, per uno così forte avremmo potuto fare uno sforzo, diciamo uno “strappo alla regola”. Gli voglio tanto, ma tanto bene. E non posso che essere felice nel vederlo a certi livelli. Ha finalmente vinto la sfida contro l’indolenza, diventando un campione che sorride".

(Gasport)