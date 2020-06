Ricciardi (Oms): "Stadi? In qualche regione teoricamente si potrebbero già riaprire"

"Riaprire gli stadi al pubblico anche se parzialmente? E' una ipotesi che si fara' nel momento in cui la circolazione del virus sara' ridotta ai minimi termini". Lo ha detto il professore Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell'OMS, intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", parlando della ripresa della Serie A di calcio ma a porte chiuse. "In qualche Regione teoricamente si potrebbe gia' aprire. E dico teoricamente. Ma queste manifestazioni non possono prescindere dalle misure di sicurezza e farle rispettare a migliaia di persone e' difficile. Non e' da scongiurare il rischio, bisogna prepararsi per fare in modo che sia ridotto" conclude Ricciardi.