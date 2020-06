Real Madrid: niente 'Bernabeu' nel finale di stagione. Giocheranno al 'Di Stefano' all'interno del centro d'allenamento dei blancos

Il Real Madrid non giochera' piu' per questa stagione nel suo stadio, il 'Santiago Bernabeu'. Secondo il quotidiano spagnolo, il presidente dei Blancos, Fiorentino Perez, ha formalizzato la decisione in una lettera indirizzata ai soci, spiegando che la squadra di Zinedine Zidane disputera' le ultime cinque partite casalinghe della stagione sul prato dello stadio Alfredo Di Stefano, situato nel centro di allenamento delle Merengues. Il resto della Liga, prossima a ripartire dopo lo stop per la pandemia di Covid-19, dovrebbe essere disputata a porte chiuse, decisione che consentira' il prosieguo dei lavori di ristrutturazione del 'Santiago Bernabeu'.

(Marca)