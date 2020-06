Giorgio Perinetti, ex ds del Genoa, ha svelato come Zaniolo sia stato vicino ai rossoblu. Quando il giovane calciatore è sbarcato nella Capitale nell’estate del 2018 infatti, la Roma ha provato a cederlo in prestito al Genoa in una trattativa di fine mercato. Queste le sue parole: “Era fine mercato e ci fu l’occasione di prendere Zaniolo in prestito al Genoa. Mi è sempre piaciuto ma senza eventuali diritti o obblighi di riscatto non si è fatto nulla”.

