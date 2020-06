Nardella (sindaco Firenze): "La situazione stadi in Italia è uno scandalo, una vergogna internazionale"

In una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha espresso la sua posizione in merito alla situazione stadi in Italia. Di seguito uno stralcio del suo articolato intervento:

"Non c’è un problema Firenze. È un problema Italia. È uno scandalo, una vergogna internazionale. Qui non si riesce a fare stadi nuovi, è incredibilmente complicato anche ripensare quelli vecchi. Quelli nuovi, che sono stati fatti in Italia, li hanno fatti sulle ceneri di altri impianti, la Juve, l’Atalanta, Udine. Non è un caso. Le poche volte che sono stati fatti stadi nuovi, sono stati fatti così. Io trovo che sia assurdo tutto ciò. Ci sono vincoli assurdi, una quantità enorme. Lo dico con cognizione di causa. Ho fatto il parlamentare. So tutto di queste cose. È un obbligo dello Stato, favorire la fruizione pubblica dei beni culturali vincolati. Una cosa è un acquedotto romano. Va tutelato, non deve essere utilizzato. Un’altra cosa è uno stadio. Che è stato progettato per farci delle cose dentro. Mi dispiace per chi si aspettava polemiche. Io continuerò sempre così”.