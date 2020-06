Lo scudetto di Totti: "Delirio totale. Io camuffato in motorino"

DAZN - Francesco Totti, ex capitano della Roma, in un'intervista rilasciata alla piattaforma digitale ha ricordato la vittoria del suo unico scudetto in maglia giallorossa, conquistato il 17 giugno 2001. Questo il ricordo dell'ex numero 10:

È vero che sei andato in motorino con un tuo amico in giro?

"Delirio totale, era impensabile che potessi camminare per strada anche perché c'erano 6 milioni di persone in giro per Roma. Sai non è che siamo abituati a vincere anno dopo anno, perciò una volta ogni 20 anni, quando succedono questi eventi importanti la vivi diversamente. Poi i romani sono abbastanza caldi".

Te la sei potuta vivere?

"Non tanto. L'ho vissuta col casco, con la sciarpa, cercando di non farmi riconoscere che non era semplice".