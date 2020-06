Lipsia, Schick in gol anche contro il Paderborn: sale a quota 10 in Bundesliga

Non si ferma più Patrik Schick, apparso in gran forma in questo ritorno in campo della Bundesliga. Dopo non aver giocato molto nelle prime due partite, nelle ultime tre il ceco ha trovato tre gol. L’ultimo oggi contro il Paderborn, che gli ha consentito di salire in doppia cifra. Il ceco ha manifestato la propria voglia di rimanere al Lipsia, e ce la sta mettendo tutta per convincere la società a riscattarlo dalla Roma.