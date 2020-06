Dopo l'ufficializzazione dei nuovi calendari, con un comunicato stampa, l’assemblea della Lega di Serie A ha convocato una riunione d’urgenza in data venerdì 5 giugno alle ore 9:00 (in seconda convocazione alle ore 11:00). Si tratterà di una riunione in videoconferenza.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO