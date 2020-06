Juventus: il club si costituisce parte civile nel processo 'Last Banner'

La Juventus si costituisce parte civile nel processo 'Last Banner', che vede imputati ultrà della Juve appartenenti a diversi gruppi del tifo organizzato. L'indagine era stata condotta dalla Digos di Torino e dal gruppo criminalità organizzata della procura, coordinati dal pm Chiara Maina. Questa mattina è iniziata l'udienza preliminare nell'aula bunker del carcere di Torino. Accettate le richieste di parte civile dei legali del presidente della Juventus Andrea Agnelli, in quanto legale rappresentante della società, e dell'addetto ai rapporti con i tifosi (Slo) Alberto Pairetto, assistiti dagli avvocati Luigi Chiappero e Maria Turco. Le accuse per gli imputati sono, a vario titolo, associazione a delinquere, estorsione e violenza privata.

(Ansa)