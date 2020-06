Guillermo Burdisso: "De Rossi voleva rimanere al Boca Juniors e allenare qui"

SOY FIERA - "La sua idea era quella di rimanere al Boca come giocatore e un giorno avrebbe voluto diventare allenatore qui", così Guillermo Burdisso, ora in forza al Lanus con un passato al Boca e fratello di Nicolas Burdisso, ha commentato l'esperienza dell'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi proprio con la maglia del Boca Juniors.

"E’ tornato in Italia per una questione personale. Al Boca ha avuto un impatto positivo, ha dimostrato il suo livello prima che si infortunasse. Il suo errore forse è stato quello, alla sua età ha provato a rientrare troppo in fretta", ha aggiunto.