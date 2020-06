Golden Boy 2020: tra i 100 candidati c'è anche Alessio Riccardi

Come ogni anno riparte il Golden Boy, il premio istituito da Tuttosport e che viene assegnato al miglior giocatore Under 21 d'Europa. L'anno scorso ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stato Joao Felix, attaccante portoghese dell'Atletico Madrid, piazzandosi davanti a Jadon Sancho, tra i potenziali vincitori del Golden Boy 2020 insieme a Erling Håland, e Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. In quell'edizione Zaniolo, unico romanista arrivato fino in fondo alla graduatoria, era riuscito a posizionarsi nono dietro al portiere del Milan Donnarumma. Ieri il quotidiano sportivo torinese ha reso nota la lista dei 100 candidati al premio e tra i ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2000 figura il giovane Primavera della Roma Alessio Riccardi.

(Tuttosport.com)

