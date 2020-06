Friedkin irritato dall'intervista di Pallotta

Il presidente della Roma, James Pallotta, ha rilasciato in serata un'intervista al sito ufficiale del club in cui, tra i molti argomenti trattati, ha parlato anche della trattativa per la cessione della società giallorossa con il magnate Friedkin. Come riferisce il giornalista della Romapress.us John Solano attraverso il proprio profilo Twitter sembra che il tycoon texano si sia irritato da alcune dichiarazioni di Pallotta, in cui spiega che "L'ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto, sulla quale dei dettagli sembrano essere trapelati da alcuni dei loro avvocati o banchieri, non era minimamente accettabile".