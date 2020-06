FOTO - A New York affissi volantini di tifosi giallorossi: "Friedkin, Roma vuole te"

I tifosi della Roma vogliono che Dan Friedkin diventi il nuovo presidente del club giallorosso. E non hanno usato neanche tanti giri di parole. "Friedkin, Roma vuole te" è la frase che campeggia sotto l'immagine storica dello zio Sam comparsa in alcuni volantini affissi per le strade di Manhattan, a New York, dove nei mesi scorsi sembrava potesse arrivare la tanto attesa firma per il passaggio di proprietà. E invece poi lo scoppio della pandemia ha rallentato i negoziati, che sembrano essersi congelati dopo il rifiuto di James Pallotta all'offerta del magnate texano di 575 milioni di euro.

Già domenica scorsa il gruppo 'Roma', uno dei più attivi della Curva Sud, aveva esposto alcuni striscioni di protesta contro la società davanti alla sede di Viale Tolstoj, all'Eur. "Pallotta, Baldini e Baldissoni… La Roma non si risana con le cessioni!!" il messaggio dei sostenitori giallorossi manifestando il proprio timore di vedere, durante il mercato estivo, la vendita dei migliori elementi della rosa per risanare le perdite del club, soprattutto dopo il gelo calato sull'affare Pallotta-Friedkin.