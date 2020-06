Figc: l'8 giugno riunione del Consiglio federale

"La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di lunedì 8 giugno. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 20 maggio e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali", è quanto annunciato in un comunicato dalla Federcalcio.

(figc.it)

