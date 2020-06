Dellas: "Alla Roma manca qualcosa, si percepisce l’assenza di mentalità e di una bandiera"

RADIO MUSICA TELEVISION - Traïanos Dellas, ex difensore greca della Roma, ha rilasciato questa mattina un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica in cui ha parlato della ripresa dei massimi campionati, di come vede attualmente la Roma e del suo passato in maglia giallorossa. Queste le sue parole.

Sulla ripresa...

Questa è una situazione inedita, mantenendo alta l’attenzione la vita deve riprendere. In Italia oltre al fattore economico il calcio suscita tante emozioni, bisogna guardare avanti.

Sulla Roma...

Guardando da lontano vedo che alla Roma manca qualcosa, si percepisce l’assenza di mentalità e di una bandiera. Gli addii di Totti e De Rossi hanno inciso molto. L’allenatore non è determinante al 100%, anche quest’anno manca qualcosa per poter vincere qualche trofeo. Una piazza come Roma ha bisogno di successi.

Sulla sua esperienza in giallorosso...

I miei ricordi alla Roma sono bellissimi, ho giocato 3 anni al massimo delle mie possibilità. Sono stato nel periodo successivo alla vittoria dello scudetto, mi è stato dato tanto amore e questo contesto mi ha fatto crescere tanto come giocatore. Mi sono confrontato con grandi campioni e conosciuto tante persone, dopo Euro 2004 ho rifiutato diverse offerte per rimanere a Roma.