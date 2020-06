De Laurentiis: "Chiamai Gattuso anni fa per fargli fare un film con Totti"

CORSPORT - In un'intervista al quotidiano sportivo, Aurelio De Laurentiis ha rivelato un curioso retroscena sull'attuale allenatore del Napoli: "Avevo chiamato anni fa Rino Gattuso per fargli fare un film insieme a Totti. Ci avevo pensato per davvero". La storia è invece diversa: Gattuso, nel corso di questa stagione, è subentrato ad Ancelotti, Totti invece ha lasciato il ruolo dirigenziale nella Roma per dedicarsi ad un'avventura di scout-procuratore personale.